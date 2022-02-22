Увеличено финансирование программ субсидирования авиаперевозок в ДФО

В этом году сумма возросла в полтора раза
Финансирование программ субсидирования авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе увеличили в полтора раза. Об этом заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев доложил 21 февраля на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, на три программы в 2021 году было выделено 11,1 миллиарда рублей, а в 2022 году эта сумма возросла в полтора раза и составляет 16,6 миллиарда рублей, что позволит перевезти по льготным тарифам большее количество людей.
Правительством РФ разработаны три программы субсидирования авиаперевозок. Первая предназначена только для жителей Дальнего Востока и обеспечивает доступные перелёты в Москву и Санкт-Петербург. При этом один человек может воспользоваться возможностью приобретения льготных авиабилетов два раза туда и обратно, то есть приобрести четыре билета, в течение года.
- В прошлом году на программу выделено 5,5 миллиарда рублей. Более 500 тысяч человек купили билеты по цене не выше 10200 рублей в одну сторону. В текущем, в 2022 году на программу будет выделено 6,5 миллиарда рублей. Будет перевезено более 600 тысяч пассажиров, – рассказал Юрий Трутнев.
По второй программе билеты по сниженным ценам могут приобрести льготные категории граждан – это молодёжь, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды. Среди них как дальневосточники, так и те, кто не проживает на Дальнем Востоке, но хочет посетить регион. В 2021 году на эту программу направлено 4,4 миллиарда рублей. Перевезено более 450 тысяч пассажиров.
Третья программа направлена на развитие межрегиональных авиаперевозок внутри округа. В 2021 году на её реализацию было выделено 1,2 миллиарда рублей. В 2022 году эта сумма возросла почти в пять раз и составила 5,9 миллиарда рублей. Оператор программы – единая дальневосточная авиакомпания. В 2021 году по 20 новым маршрутам внутри ДФО компанией перевезено более 69 тысяч пассажиров. В 2022 году планируется увеличить количество маршрутов и перевезти 250 тысяч пассажиров. Также в этом году начнётся обновление воздушных судов единой дальневосточной авиакомпании, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Увеличено финансирование программ субсидирования авиаперевозок в ДФО
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