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В Агинском округе начал работу собачий приют

В Агинском округе начал работу собачий приют
Общество,  Фото:pixabay.com
В вольерах могут разметить до 224 животных

19 февраля начал работу приют для животных на территории административного центра Агинского Бурятского округа. В вольерах содержится уже около 60 собак.

- Приют рассчитан на 224 головы. Животные будут содержаться по две особи в вольере. Сегодня уже идёт приём отловленных собак, – добавил руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим.

Приют построен вдали от жилых домов. При поступлении в приют животному проведут осмотр, при необходимости окажут лечение. После, в обязательном порядке собаку поместят на карантин, провакцинируют и проведут стерилизацию.

Напомним, 5 февраля в Забайкальском крае начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населённых пунктов. Режим призван контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.

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