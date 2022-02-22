В Агинском округе начал работу собачий приют

В вольерах могут разметить до 224 животных



19 февраля начал работу приют для животных на территории административного центра Агинского Бурятского округа. В вольерах содержится уже около 60 собак.



- Приют рассчитан на 224 головы. Животные будут содержаться по две особи в вольере. Сегодня уже идёт приём отловленных собак, – добавил руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим.



Приют построен вдали от жилых домов. При поступлении в приют животному проведут осмотр, при необходимости окажут лечение. После, в обязательном порядке собаку поместят на карантин, провакцинируют и проведут стерилизацию.



Напомним, 5 февраля в Забайкальском крае начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населённых пунктов. Режим призван контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.



