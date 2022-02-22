В Улан-Удэ прошел бенефис народного артиста Бурятии Сергея Васильева













19 февраля в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева прошел бенефис народного артиста Бурятии, лауреата Государственной премии Бурятии Сергея Васильева. Прошедший юбилей любимец публики отметил комедией «Кое-что про йогу» (16+) по пьесе Дипики Гуха, сообщили в пресс-службе театра.Сергей Васильев – один из самых харизматичных и популярных артистов, с именем которого связаны яркие роли и выдающиеся спектакли в репертуаре Русского драмтеатра. Его герои: Васька Пепел, Дональд Бейкер, Мебиус, Джон Смит, Бальзаминов, Марк Анатольевич, Лужин, герцог Бэкингем, Чугунов, Горгон, Джонни Патинмайк и многие другие любимы зрителями. В этот вечер с бенефисом актера пришли поздравить коллеги, родные и друзья.После спектакля «Кое-что про йогу» на сцену была приглашена министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.– Дорогой Сергей Александрович, вы прекрасный актер, вас любят в коллективе, вас называют самым добрым и светлым человеком, а зрители с удовольствием идут на ваши спектакли и ценят вашу харизматичность. Театр – это особое искусство, и любовь к театру, наверное, прежде всего, выражается в преданности человека ему. Я очень рада, что ваша преданность Русскому драматическому театру передалась вашей семье. Сейчас здесь работают ваша супруга и сын. Я желаю вам здоровья, новых ролей, еще большего творческого успеха, будьте всегда востребованы и любимы коллективом и зрителями! – поздравила актёра министра и вручила ему цветы и благодарственное письмо главы Бурятии Алексея Цыденова.Поздравить друга на сцену поднялся заслуженный артист России, председатель Союза театральных деятелей Бурятии Дмитрий Панков.– Мы на этой сцене приветствуем честного труженика этих подмостков, скромнягу, с которым я проработал ни один десяток лет, народного артиста Бурятии, лауреата Государственной премии. Поздравляю тебя еще раз с бенефисом, желаю всего самого лучшего! – сказал он.Также с поздравительной речью выступили директор театра Наталья Светозарова и художественный руководитель Сергей Левицкий.– Сергей Александрович много лет работает в театре, верен ему, всегда поддерживает идеи, старается вносить интересные проекты. И мы рады, что в нашем театре есть такой человек – очень добрый, очень скромный, очень порядочный, с широкой душой и огромным творческим талантом, – поздравила артиста Наталья Николаевна.– Мне хочется пожелать, безусловно, здоровья тебе и твоей семье, которая тоже работает в этом театре и создаёт то, что зритель видит на сцене. И это большой труд и большое вложение. Я хочу пожелать, чтобы в твоей душе было согласие с самим собой, умиротворение с тем, что ты делаешь, однако, чтобы эта гармония поверялась сомнением, чтобы это сомнение открывало новые грани твоей неоспоримо широкой и доброй души, – отметил Сергей Левицкий.Сергей Васильев поблагодарил всех, кто присутствовал в этот вечер в зале.– Спасибо вам большое, что вы пришли! Спасибо всем, кто играл сегодня на сцене! Спасибо всем за поддержку, силы и ту энергию, что вы подарили! Спасибо друзьям-одноклассникам, которые пришли! Спасибо родным мухоршибирцам, что приехали! И напоследок скажу: «Наше счастье – это то, что вы с нами. Встреча с вами – это наша счастье».После Сергей Александрович исполнил свою любимую песню «Разговор со счастьем» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».