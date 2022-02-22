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В Прибайкальском нацпарке открылись санитарные зоны

В Прибайкальском нацпарке открылись санитарные зоны
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
К сожалению, на льду сотрудники периодически находят следы пикников, пищевые и бытовые отходы

Санитарные зоны открылись на ледовых маршрутах Прибайкальского национального парка. Найти их можно на Иркутской губе, острове Огой, мысе Шаманка и вблизи скалы Три Брата. В этом сезоне появилась ещё одна локация в местности Саса. Санитарная зона расположилась рядом с пикниковой точкой, установленной в прошлом году.

Продолжают действовать санитарные зоны в шестом квартале и напротив гротов близ деревни Харанцы, рядом с новой пикниковой точкой, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Как отметили инспекторы в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ледовая обстановка на данный момент позволяет безопасно и беспрепятственно обслуживать санитарные зоны ледового маршрута: торосов в местах расположения кабинок нет, а съезды с берега удобные.

- Как и в прошлом сезоне, устанавливаем сдвоенные кабины и пластиковые герметичные ёмкости со съёмными плотными пакетами. Вывоз и утилизация – по графику. На практике, состояние санитарных зон отслеживается в ходе ежедневного патрулирования. При необходимости проводим дополнительные рейсы. Оперативно отслеживать плотность туристического потока и планировать работу помогает система онлайн-разрешений, - сайт Baikalpass.ru. Рассчитываем на бережное отношение к санитарным зонам и в целом, ответственное поведение гостей парка и гидов, - рассказал руководитель островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Юрий Мясников.

К сожалению, на льду сотрудники периодически находят следы пикников, пищевые и бытовые отходы. Всё это раздувается ветром и рано или поздно - попадает в воду озера.

В Прибайкальском нацпарке обращаются к посетителям: не оставляйте следов своего пребывания! Они могут не просто испортить эстетику и красоту льда, но и навредить здоровью обитателей Байкала.

Справка:

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году в целях сохранения природного комплекса побережий и части акватории озера Байкал и создания условий для развития организованного рекреационного использования части его территории. Это самый протяжённый из национальных парков России – большая часть побережья озера Байкал находится в Иркутской области, в том числе – остров Ольхон.
национальный парк Байкал

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