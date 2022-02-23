В его работе примут участие 200 делегатов
18 марта в Иркутске состоится IV форум бурят Прибайкалья. Мероприятие пройдёт в Иркутском государственном университете имени А.А. Ежевского.
– В рамках форума пройдут пленарное заседание и круглые столы по темам: «Современные подходы в сохранении и развитии бурятского языка в Иркутской области», «Сохранение и развитие традиционной культуры бурят Прибайкалья» и «Традиционные формы хозяйствования бурят Прибайкалья как основа для дальнейшего развития экономики территорий», – рассказал на пресс-конференции руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.
В январе текущего года состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению форума. Утверждена общая численность делегатов – 200 человек. На мероприятии будут соблюдены все санитарно-противоэпидемиологические меры, пропуск гостей и участников форума будет осуществляться только при наличии QR-кода.
Напомним, III форум бурят Прибайкалья состоялся в марте 2015 года. В нем приняли участие более 300 делегатов из Бурятии, Забайкальского края, всех районов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутского, Ангарского, Ольхонского, Усть-Удинского, Шелеховского, Качугского районов. В рамках форума прошли пленарные заседания по вопросам, касающимся традиционных форм хозяйствования бурят, реализации концепции сохранения и развития бурятского этноса Иркутской области, истории и современного состояния формирования межэтнического согласия в регионе. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Буряты Прибайкалья соберутся на форум в Иркутске
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