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Новый знакомый улан-удэнки украл у неё телефон и деньги

Новый знакомый улан-удэнки украл у неё телефон и деньги
Общество, 
Мужчина воспользовался моментом, когда женщина отлучилась

В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный украл её телефон с банковской картой в чехле. Кроме того, воспользовавшись гаджетом, мужчина через мобильное банковское приложение перевёл на чужой счёт почти 20 тысяч рублей.
 
Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний посетитель заведения, с которым в кафе познакомилась горожанка. Он и его друг периодически подсаживались за столик потерпевшей и её приятельницы и вместе с ними танцевали на танцполе. Ближе к закрытию кафе, когда женщины отлучились, он подошёл к их столику и вынул из оставленной заявительницей на диванчике сумки телефон с банковской картой в чехле. Позже, обнаружив, что вход в онлайн-банкинг не запаролен, он перечислил на счёт друга около 20 тысяч рублей. 


Деньги потратил на дальнейшие совместные с приятелем увеселительные мероприятия – уже в сауне. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 п. «г» ст. 158 УК РФ «Кража».
 
- Отметим, подозреваемый в несовершеннолетнем возрасте привлекался к уголовной ответственности за кражи. Работает грузчиком в магазине самообслуживания. Причинённый ущерб он возместил в полном объём, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полиция Бурятии призывает граждан не терять бдительность во время отдыха в питейных заведениях и принимать меры по сохранности своих гаджетов и кошельков.
кража

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