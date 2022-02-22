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26 медалей завоевали лучники Бурятии на всероссийских соревнованиях

26 медалей завоевали лучники Бурятии на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участвовали более 400 спортсменов из семи регионов страны

Свыше 300 спортсменов представили Бурятию на прошедших в Улан-Удэ всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука памяти профессора Бориса Санданова. Сборной республики удалось завоевать 26 медалей: 6 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

Всего участниками турнира стали более 400 спортсменов из семи регионов страны. Соревнования состоялись в региональном центре по стрельбе из лука в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок в классическом и блочном луках.

- Для многих спортсменов эти соревнования являются отправной точкой в большой спорт, для кого-то это получение бесценного опыта, который поможет в дальнейшем видеть наших спортсменов на самых высоких пьедесталах Европы, мира и Олимпийских играх. Уверен, здесь есть те, которые прославят нашу страну на весь мир, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Фоторепортаж «Байкал-Daily» можно посмотреть по ссылке
спорт стрельба из лука

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