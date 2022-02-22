В Улан-Удэ осуждённые слепили гигантские снежные буузы

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

По правилам конкурса, снежные буузы надо было ещё оригинально украсить



В колонии-поселения №3 в Улан-Удэ прошёл конкурс для осуждённых «Снежные буузы». По замыслу конкурса, нужно было не только слепить снежную фигуру в форме традиционного бурятского блюда, но и оригинально её украсить.



- Осуждённые провели время на свежем воздухе с пользой для здоровья и украсили территорию исправительного учреждения разноцветными снежными фигурами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



