По правилам конкурса, снежные буузы надо было ещё оригинально украсить
В колонии-поселения №3 в Улан-Удэ прошёл конкурс для осуждённых «Снежные буузы». По замыслу конкурса, нужно было не только слепить снежную фигуру в форме традиционного бурятского блюда, но и оригинально её украсить.
- Осуждённые провели время на свежем воздухе с пользой для здоровья и украсили территорию исправительного учреждения разноцветными снежными фигурами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые слепили гигантские снежные буузы
Общество, Фото:
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