В Улан-Удэ решили украсить граффити самолёт-памятник









Однако не все подписчики поддержали эту креативную идею: «Самолёт не стоит красить, он и так прекрасен», «На заборе можно, но самолёт оставьте естественным!», «Мы, кстати, принимали активное участие в финансировании установки этого памятника, думаю, что ему не мешало бы обновление, но не граффити, конечно. А памятная табличка, к сожалению, так у самолёта и не появилась», «Да вы что? Граффити на самолёте? Ладно на заборе».



В комментариях Гармаев пояснил, что табличку точно установят. А граффити – это «и не что-то ужасное», заверил он. Так, гендиректор аэропорта предложил креативный вариант на тему звёзд и неба.





Директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев обратился к креативным и творческим жителям Улан-Удэ. Он предложил украсить граффити памятник-самолёт, стоящий перед административным зданием аэропорта, и прилегающий бетонный забор.- Друзья, есть идея украсить граффити наш самолёт-памятник, а также вместе подумать над нашими очень длинными и скучным заборами. Предлагайте! – написал Дмитрий Гармаев.