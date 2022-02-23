Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по русским шашкам

Турнир пройдёт в конце февраля



С 26 по 27 февраля в Улан-Удэ будет проходить чемпионат Бурятии по русским шашкам. Соревнования проводятся в городском шахматном клубе.



Регистрация начнётся в 9:30, сообщает группа «Шашки Бурятии».



Напомним, что прошлый чемпионат республики по русским шашкам среди мужчин и женщин проходил в ноябре 2021 года онлайн.



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