Турнир пройдёт в конце февраля
С 26 по 27 февраля в Улан-Удэ будет проходить чемпионат Бурятии по русским шашкам. Соревнования проводятся в городском шахматном клубе.
Регистрация начнётся в 9:30, сообщает группа «Шашки Бурятии».
Напомним, что прошлый чемпионат республики по русским шашкам среди мужчин и женщин проходил в ноябре 2021 года онлайн.
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Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по русским шашкам
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