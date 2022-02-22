Блогер обратился к главе Бурятии из-за плохой дороги









Подписчики поддержали Раднаева в комментариях.



- Я полностью согласен с тобою, когда будет нормальная дорога? Ведь на этом участке дороги у меня, да не только у меня, у всех, ремонтируют передние или задние подвески.

- Ооо, это прям боль, которая годами не проходит.

- Алексей, уважаю вас за вашу прямоту. Конкретно сказал.



Блогер попросил Алексея Цыденова обратить внимание на работу главы и администрации Баргузинского района.



Бурятский блогер Алексей Раднаев съездил на родину через Баргузинский район – там недавно был в рабочей поездке Алексей Цыденов. Раднаев записал в соцсети видеообращение к главе республики, где дал оценку участкам Баргузинского тракта. Он отметил хорошее состояние дороги от посёлка Усть-Баргузин до райцентра – села Баргузин. Однако возмущение блогера вызвал участок от Баргузина до села Ярикто.- Дорога в безобразном состоянии. Чем отличаются эти два участка, не понимаю, - обратился к главе района и главе Бурятии Алексей Раднаев.Участок от райцентра до села Ярикто ведёт к святому месту – лику богини Янжимы. Своё возмущение блогер выразил эмоционально: «Дорога в безобразном состоянии, я не знаю, блин, как её назвать по-другому. Усть-Баргузин – Баргузин – дорога идеальная, а дальше конь не валялся, как говорится».