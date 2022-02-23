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В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам

В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования посвящены памяти Константина Белоусова

6 марта в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии состоится традиционный межрегиональный 25-й мемориал по лыжным гонкам. Соревнования посвящены памяти первого мастера спорта по лыжным гонкам посёлка Константина Белоусова, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Для взрослых лыжников пройдут гонки свободным стилем на 30 и 15 км. К участию приглашаются спортсмены республики и других регионов.

Возрастное ограничение 0+
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