Соревнования посвящены памяти Константина Белоусова
6 марта в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии состоится традиционный межрегиональный 25-й мемориал по лыжным гонкам. Соревнования посвящены памяти первого мастера спорта по лыжным гонкам посёлка Константина Белоусова, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Для взрослых лыжников пройдут гонки свободным стилем на 30 и 15 км. К участию приглашаются спортсмены республики и других регионов.
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В Кабанском районе Бурятии пройдёт мемориал по лыжным гонкам
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