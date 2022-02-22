В Бурятии выросло единовременное пособие для приёмных родителей

В 2021 году выплатили 24 млн рублей



Единовременное пособие получили 85 граждан, которые усыновили или удочерили детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели в 2021 году было израсходовано более 24 млн рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- Размер единовременной денежной выплаты в 2022 году составляет 289 910 рублей. В этом году размер пособия существенно увеличился. В соответствии с законом о республиканском бюджете ежегодно с 1 февраля осуществляется индексация денежных выплат исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Закон действует в республике второй год подряд. Исходя из этого, размер единовременного пособия в 2021 году был увеличен на 6%, а в этом году - на 9,4%, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



В общей сложности индексация в 2022 году коснулась почти 110 тысяч граждан Бурятии - получателей выплат. Объём бюджета на эти цели составляет 146,7 млн рублей.



Право на получение единовременного пособия вступает по истечении трёх лет со дня вступления в силу решения суда об установлении усыновления (удочерения) ребёнка.



Право на получение единовременного пособия прекращается в случаях отмены усыновления или смерти ребёнка.

