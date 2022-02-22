В Улан-Удэ начнётся масштабная реконструкция инженерных сетей

Также намечено большое жилищное строительство



В центре столицы Бурятии этим летом начнётся масштабная реконструкция инженерных сетей на сумму более двух миллиардов рублей. Ремонт ветхих сетей 1960-х годов значительно увеличит резервы мощностей для технологического присоединения как новых планируемых объектов, так и существующих многоквартирных домов, объектов нежилого назначения и индивидуальных жилых домов. На сегодня получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.



О необходимости заранее организовать все мероприятия и транспортную схему движения на время проведения работ было заявлено в ходе коллегии администрации Советского района по результатам работы в 2021 году.



– В ближайшей перспективе на территории Советского района будут реализованы крупные проекты по развитию инженерной и социальной инфраструктуры. Это большая ответственность. Через центр у нас идут все пути движения, это самый максимально используемый трафик. Представьте у нас будет перекопан город для ремонта сетей, надеемся, что начнём строительство театра «Байкал», дамбы. Это сколько машин, тонн груза будет передвигаться на этом маленьком пятачке нашего города. Поэтому задача администрации города организовать транспортный поток для удобства передвижения улан-удэнцев, – заявил мэр Игорь Шутенков.



Также он рассказал, что намечается большое жилищное строительство на территории района в рамках реновации центральной части города. Будет построено более 153 тыс. кв. м жилья и ещё порядка 16 тыс. кв. м. вспомогательных, коммерческих помещений. Всего – 170 тыс. жилых и коммерческих площадей.



Руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев в итоговом докладе объявил, что этим летом запланирован капитальный ремонт ветхих электросетей садоводческих товариществ. Подготовительная работа уже ведётся.



Будут ремонтировать и инженерные сети по плану – 13 участков протяжённостью 3 км. Стоит задача синхронизировать планы по ремонту инженерных сетей, ремонту дорожного покрытия, а также при благоустройстве дворовых и общественных территорий, качественно подготовиться к следующему отопительному сезону.



Большие планы у района и по озеленению и благоустройству района. Продолжится работа в Горсаду. Также к юбилею победы собираются начать строительство парка «Патриот». Зелени будет больше и на территории вокруг Гостиных рядов, которую благоустроят в этом году. Здесь появятся игровая зона, велодорожки, предусмотрена и реконструкция ротонды, фонтана с установкой скульптурной композиции, торшерного освещения, скамеек, урн.



Комфортнее станет и в 11 городских дворах Советского района. Во всех дворах появится не только новый асфальт на подъездных путях, но и пешеходные дорожки, тротуары с гладким асфальтовым покрытием. Все подготовительные работы, в том числе согласование с жителями, проведены и уже определена подрядная организация. Более того, три городских двора по улицам Профсоюзная, Кабанская, в микрорайоне Сокол станут мини-парками с зонами отдыха.



Продолжится и ремонт дорог. В планах на этот год ремонт восьми автодорог протяжённостью 6 км на сумму более 120 миллионов рублей.



Для обеспечения чистой водой жителей Левобережья в этом году стартует проект по строительству основного ствола водовода от школы №44 до 2 водоподъёма АРЗ в микрорайоне Исток. Объект будет реализован поэтапно в течение двух лет.



В этом году, по прогнозам, существует большая вероятность повторения прошлогодней ситуации со сложной паводковой ситуацией в Левобережной части района. Работа по подготовке и проработке всех вопросов уже начата, проблемные места определены. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

