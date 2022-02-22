В Улан-Удэ откроется выставка «Два мира в лабиринтах ярких красок»

В художественном музее представят творчество Фаины Гусейновой и Евгении Музюковой



4 марта в Улан-Удэ начнёт работать выставка «Два мира в лабиринтах ярких красок». Она объединит творчество двух художниц: Фаины Гусейновой и Евгении Музюковой. Выставка откроется в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



Фаина Гусейнова родилась в Улан-Удэ, но её детство прошло на острове Сахалин. Начала рисовать с раннего детства. В 1997 году вернулась в Улан-Удэ, став студенткой факультета живописи республиканского училища культуры и искусств. В сентябре 2001 года Фаина Гусейнова организовала художественное отделение на базе детской школы искусств №5. В 2003 году открыла художественное отделение в ДШИ №13 в Улан-Удэ, где проработала до 2008 года. С 2014 года является заведующей художественным отделением и преподавателем в ДШИ №5. С 1 июня 2021 года является членом Бурятской республиканской организации ВТОО «Союз художников России».



Евгения Музюкова родилась и выросла в Астраханской области. С детства Евгения наблюдала за тем, как пишет её отец, что и вдохновило её пойти в художественную школу, которую она окончила в 1992 году. Первые рисунки Евгении были выполнены карандашом и акварелью, к масляной живописи она перешла уже после окончания художественной школы. Сейчас её картины находятся в частных коллекциях России, а также Южной Кореи, Японии и Китая, сообщает пресс-служба национального музея РБ.



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