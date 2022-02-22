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Волонтёры Бурятии собирают гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР

Волонтёры Бурятии собирают гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР
Общество,  Фото:pixabay.com
Волонтёрский штаб просит жителей Бурятии не оставаться в стороне

Региональный оперативный волонтёрский штаб в Бурятии принял решение оказать посильную помощь беженцам из ДНР и ЛНР и объявил сбор гуманитарной помощи.

Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» просит неравнодушных жителей Бурятии, организации не оставаться в стороне и помочь в сборе гуманитарной помощи.

- Прежде всего, требуются вещи первой необходимости. Это сухое детское питание для детей от 0 до 3 лет, детское питание - смеси, каши, пюре, соки. Также нужны канцелярские принадлежности - книги, раскраски, игрушки, товары по уходу за детьми - подгузники всех размеров от 0 до 6 лет, впитывающие детские пеленки. Кроме того, необходимы товары по уходу за лежачими пожилым людям. Это подгузники, пелёнки, салфетки, очищающие пенки. Также в этом списке - средства личной гигиены - шампуни, зубная паста/щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки, - сообщает штаб.

Тех, кто имеет возможность и желание помочь, просят звонить по номеру 37-95-29 или приносить гуманитарную помощь в РЦД «ДоброДом» (ул. Бабушкина,14а, часы работы - пн-пт с 8:30 до 17:30)

- Все вместе мы уже много раз помогали и продолжаем ежедневно помогать тем, кто в этом нуждается. Уверены, что и на этот раз сообща сможем поддержать людей, оказавшихся в беде! – призывают волонтёры.

Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии заявили о готовности принять жителей Донецкой и Луганской народных республик. Республика готова принять до 400 беженцев.  
волонтеры гуманитарная помощь

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