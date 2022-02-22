Монгольская команда стала чемпионом мира по запоминанию

Сборная Монголии завоевала 33 медали в чемпионате по интеллектуальному спорту



30-й чемпионат мира по запоминанию в связи с пандемией прошёл онлайн. В 10 видах спорта на запоминание соревновались 366 спортсменов высшей категории из 18 стран. В сумме гроссмейстер из Монголии Н.Мөнхшур сталa двукратной чемпионкой мира, а Т.Тэнуун занял третье место, сообщает издание CentralAsia.



Монгольская команда стала чемпионом мира, а также завоевала 10 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых из возможных 90 медалей, набрав 21 435 очков.



Команда Китая заняла второе место с 20 941 очками. Вслед за Китаем третье место досталось вьетнамской команде с 8 947 очками. Индия заняла 4-е место с 7568 очками.



В соревнованиях приняли участие 19 спортсменов, представляющих Монголию, и 5 спортсменов получили звание международного мастера.



Монгольская сборная по памяти, запоминанию, скорочтению успешно приняла участие в 60 международных соревнованиях, прошедших в Англии, Америке, Германии, Китае, Корее и Индии, и продолжает свою эстафету успеха. С 2008 года монгольская команда завоевала 101 кубок и 1115 медалей на 60 международных соревнованиях.

