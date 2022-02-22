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В Улан-Удэ ко Дню защитника Отечества покажут советские киноленты

В Улан-Удэ ко Дню защитника Отечества покажут советские киноленты
Общество, 
Фильмы можно посмотреть в музее

В Музее истории Бурятии пройдут показы военных фильмов. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба Национального музея.

22 февраля в 15.00
Кинолента «Хроника пикирующего бомбардировщика», 1967, реж. Н.Бирман (12+).

1944 год. Молодые ребята, вчерашние школьники и студенты – «воздушные рабочие войны» – ведут ежедневную битву с врагом. Незначительный эпизод для «карты военных действий» – поиск скрытого вражеского аэродрома – становится сюжетной основой фильма.

Хронометраж – 1 час 18 минут.

24 февраля 15.00
Кинолента «На войне как на войне», 1968, реж. В. Трегубович (12+).

Действие происходит в конце войны. Младший лейтенант Малешкин, только что закончивший военное училище, назначен командиром «самоходки». Его экипаж – бывалые бойцы, прошедшие уже не один бой. Их совместная жизнь, боевая и будничная, радости и заботы, мужество и героизм – стали основой фильма.

Хронометраж – 1 час 30 минут.

Место проведения: ул. Профсоюзная, 29
день защитника Отечества фильм

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