В Улан-Удэ ко Дню защитника Отечества покажут советские киноленты



Хронометраж – 1 час 30 минут.



Место проведения: ул. Профсоюзная, 29



В Музее истории Бурятии пройдут показы военных фильмов. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба Национального музея.Кинолента «Хроника пикирующего бомбардировщика», 1967, реж. Н.Бирман (12+).1944 год. Молодые ребята, вчерашние школьники и студенты – «воздушные рабочие войны» – ведут ежедневную битву с врагом. Незначительный эпизод для «карты военных действий» – поиск скрытого вражеского аэродрома – становится сюжетной основой фильма.Хронометраж – 1 час 18 минут.Кинолента «На войне как на войне», 1968, реж. В. Трегубович (12+).Действие происходит в конце войны. Младший лейтенант Малешкин, только что закончивший военное училище, назначен командиром «самоходки». Его экипаж – бывалые бойцы, прошедшие уже не один бой. Их совместная жизнь, боевая и будничная, радости и заботы, мужество и героизм – стали основой фильма.