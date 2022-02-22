Соццентр в Кабанске получил новый спортивный инвентарь и экипировку
В Бурятии, в Кабанском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, состоялось знаменательное событие. У воспитанников появился свой зал для единоборств.
- На стенах яркая обивка с красочными баннерами, теперь имеется татами для единоборств, самбовки и кимоно, необходимый для тренировок инвентарь. У ребят будет и свой личный тренер! - рассказал директор учреждения Андрей Зарубин.
Подарок детям сделали благотворительный фонд из Москвы и спортивный клуб из Улан-Удэ. Цель проекта – вовлечение в спорт детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обделены вниманием, заботой и любовью, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
У детей-сирот в Бурятии появился свой зал для единоборств
Общество, Фото:
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