У детей-сирот в Бурятии появился свой зал для единоборств

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Соццентр в Кабанске получил новый спортивный инвентарь и экипировку



В Бурятии, в Кабанском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, состоялось знаменательное событие. У воспитанников появился свой зал для единоборств.



- На стенах яркая обивка с красочными баннерами, теперь имеется татами для единоборств, самбовки и кимоно, необходимый для тренировок инвентарь. У ребят будет и свой личный тренер! - рассказал директор учреждения Андрей Зарубин.



Подарок детям сделали благотворительный фонд из Москвы и спортивный клуб из Улан-Удэ. Цель проекта – вовлечение в спорт детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обделены вниманием, заботой и любовью, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

