В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 1000 случаев

Заболеваемость коронавирусом идёт на убыль
Коронавирус в Бурятии продолжает идти на убыль. Впервые с 26 января в республике зафиксировано менее тысячи заразившихся ковидом за сутки. Накануне коронавирус выявили у 981 человека.
Коронавирус пошёл на взлёт 22 января – тогда выявили 353 заражённых (в тот день был побит рекорд ещё летней третьей волны коронавируса). 23 января стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января впервые была побита отметка в тысячу заболевших за сутки – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля – 1523, 6 февраля – 1632, с 7 февраля заболеваемость пошла на спад – 1601, 8 февраля – 1562, 9 февраля – 1551, 10 февраля – 1473, 11 февраля – 1452, 12 февраля – 1403, 13 февраля – 1293, 14 февраля –1185, 15 февраля, - 1067, 16 февраля – 1093, 17 февраля – 1108, 18 февраля – 1078, 19 февраля – 1054, 20 февраля – 1005, ну а 21 февраля – 981.
Всего же за пандемию в Бурятии зафиксировано 118 323 случая заражений коронавирусом. Из них 46% (54 351) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время от коронавируса умерли 2793 жителя Бурятии.
Накануне скончались 11 больных. Известно, что девять из них были старше 65 лет, двое – младше этого возраста. Отметим, позавчера было девять летальных исходов.
На утро 22 февраля в стационарах лечатся 1490 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 103 человека.
В отделениях реанимации находятся 137 пациентов. Из них 99 старше 65 лет. На ИВЛ – 48 больных.
Свободна 621 ковидная койка. Вообще же занятость коечного фонда составляет 70 %.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 12 602 человека.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 465 980 человек (64 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 121 274 жителя.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне было принято решение об отмене до 1 апреля проверки QR-кодов при посещении ТЦ, ТК, ТРК, объектов торговли непродовольственными товарами и предприятий общепита. Решение не распространяется на предприятия общественного питания при оказании услуг проведения банкетов, там проверка QR-кодов остаётся обязательной.
- Сегодня мы отмечаем достаточно высокий уровень вакцинации, поэтому решили отменить проверку документов о вакцинации, перенесённом заболевании коронавирусной инфекции и прочих документов при посещении ряда организаций. Отменяем до 1 апреля. Дальше будем смотреть, как это повлияет на ход ревакцинации. Если темпы будут снижаться, и коллективный иммунитет соответственно будет слабеть, то мы вновь к этому вернемся, - такое решение было озвучено на оперштабе.
Также увеличена заполняемость залов кинотеатров и театров до 75%.
Поликлиники Улан-Удэ возобновили плановые приёмы.
Все высшие учебные заведения Бурятии вернулись на очный режим обучения.
В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 1000 случаев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Волонтёрский штаб просит жителей Бурятии не оставаться в стороне
Сборная Монголии завоевала 33 медали в чемпионате по интеллектуальному спорту
Фильмы можно посмотреть в музее
Заболеваемость коронавирусом идёт на убыль
Позировать будет солист оперной трупы
Власти Бурятии готовы устроить беженцев в пунктах временного размещения
Заседание состоялось в прокуратуре
В деле разбиралась прокуратура
Мужчина в порыве злости нанёс пять ножевых ранений
Выразить свою благодарность можно через специальный сайт
Соревнования проведут в Иволгинском районе
Итоги будут подведены 2 марта
В Улан-Удэ днём всего -10 градусов
Общество, 21.02.2022
«Найдал – 2022» будет одним из главных музыкальных событий года в Бурятии
Общество, 21.02.2022
Соревнования пройдут с 25 по 28 февраля