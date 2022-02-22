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Бурятия готова принять 400 донбасских беженцев

Бурятия готова принять 400 донбасских беженцев
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Бурятия готова принять жителей Донецкой и Луганской народных республик, власти которых объявили эвакуацию в Россию.

- Глава Бурятии Алексей Цыденов ещё 19 февраля направил официальное письмо врио министра РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну о готовности принять 400 граждан Донецкой и Луганской народных республик для размещения в имеющихся пунктах временного размещения. Кроме того, в субботу в личном разговоре с губернатором Ростовской области Василием Голубевым предложена гуманитарная помощь и помощь волонтёрского корпуса Бурятии для содействия региону в организации работы с беженцами из ДНР и ЛНР, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В правительстве республики уточнили, что представители бизнеса республики уже откликнулись на призыв оказать гуманитарную помощь.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию гражданского населения 18 февраля. Изначально планировалось, что всех разместят в Ростовской области, однако помощь жителям Донбасса активно предлагают также другие регионы России. Президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей.

Отметим, в 2014-15 гг Бурятия уже принимала украинских беженцев. Им оказывали помощь – небольшие единовременные выплаты, предлагали работу, помогали с местами в детсадах и пр. Многие уехали в районы республики, где трудились, например, в фермерских хозяйствах. 
глава Бурятии

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