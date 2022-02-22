Заседание состоялось в прокуратуре
В прокуратуре Бурятии состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей по вопросам осуществления строительной деятельности.
В работе участвовали главный федеральный инспектор по республике, представители бизнес-сообщества, органов государственной власти и местного самоуправления.
- На заседании обсуждены проблемы застройщиков, затронуты вопросы получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, возведённых на территориях с особыми условиями использования. До сведения предпринимателей доведены новеллы законодательства в градостроительной и земельной сферах, разъяснены изменения порядка осуществления государственного строительного надзора, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По итогам работы приняли организационные решения, определили новый формат взаимодействия с предпринимательским сообществом в целях своевременного выявления и решения возникающих проблем ведения бизнеса.
В Бурятии обсудили вопросы строительства с предпринимателями
Общество, Фото:
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