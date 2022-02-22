В деле разбиралась прокуратура
В прокуратуру поступило коллективное обращение от жителей Советского района Улан-Удэ, проживающих по улицам Гоголя, Малостолярная, Ляпидевского, об организации водоснабжения.
Жители этих улиц обеспечивались холодным водоснабжением с помощью двух водозаборных колонок.
Проверкой установлено, что в нарушение закона о водоснабжении и водоотведении радиус действия колонок составлял более 300 метров.
Руководителю администрации Советского района Улан-Удэ внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. На улице Гоголя установили дополнительную водозаборная колонка, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жители частного сектора Улан-Удэ добились установки водоколонки
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