Жители Бурятии благодарят сотрудников МЧС за помощь

Выразить свою благодарность можно через специальный сайт



Через сайт «Спасибо, МЧС» можно оставить свою благодарность в адрес спасателей. Сегодня в интернет-проекте уже размещено свыше семи тысяч уникальных историй.



Признательность за спасение близких, самоотдачу и высокий профессионализм граждане выражают пожарным, спасателям, диспетчерам, лётчикам, сотрудникам надзорных органов и Государственной инспекции по маломерным судам, а также руководству и другим специалистам, сообщили в пресс-службе ведомства.



Так, жительница Улан-Удэ Марина благодарит пожарных, которые оперативно прибыли и потушили возгорание гаража:



«Ещё раз выражаю благодарность пожарным за их профессионализм, пусть всё у вас будет хорошо, в семье и на работе. И всем нам меньше поводов обращаться в МЧС», - написала улан-удэнка.



Ещё одно послание уже от лица жителей города оставила Феодосия:



«Пишут вам неравнодушные жители нашего города Улан-Удэ. Ваша профессия подразумевает большую самоотдачу, любовь к людям и самоотверженность. Т.к. вы рискуя своей жизнью – спасаете жизни других людей в (горах, водоёмах, при пожаре и просто на улицах города). Мы вам очень благодарны: - за своевременное оповещение от ненастья и благодаря этому каждый житель города может заранее к этому подготовиться (взять зонтик, дождевик, тепло одеться, а может даже остаться дома). - за обучение наших детей в школах – как себя вести в экстремальных ситуациях. Спасибо за ваш труд, в это непростое время – он особенно ценен! Желаем вам: крепкого здоровья, счастливых семей и безопасной работы», - поблагодарила горожанка.

