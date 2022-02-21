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Студенты-медики в Бурятии начнут получать республиканские стипендии

Студенты-медики в Бурятии начнут получать республиканские стипендии
Общество,  Фото:pixabay.com
Выплаты начнутся с 1 сентября

В Бурятии разработана мера поддержки для студентов-медиков, обучающихся в рамках целевых договоров. Им ежемесячно с 1 сентября 2022 года будет выплачиваться республиканская стипендия. Такое поручение по стимулированию молодёжи к выбору медицинской профессии дал глава Бурятии Алексей Цыденов осенью прошлого года.

На сегодняшний день в 14 медицинских вузах страны учатся 707 студентов в рамках целевой подготовки. Начисляться стипендии будут студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам в размере - 3000 рублей и студентам ссузов в размере - 1500 рублей.

- С 2019 года мы увеличили количество целевых мест на 63 новых места. Сегодня 707 студентов у нас учатся в рамках целевых договоров по всей стране. На этот учебный год кратно увеличено количество мест в наших медколледжах. Кроме того, проводим работу по переводу на бюджетное обучение студентов-платников старших курсов, которые готовы отработать по целевому направлению. Обучение будем оплачивать из средств республиканского бюджета, - уточнил Алексей Цыденов.

1 ноября 2021 года состоялось совещание у главы Бурятии о целевом обучении и дальнейшем трудоустройстве в медицинские организации студентов, а также о дефиците врачей отдельных специальностей в районах республики. В ходе этого совещания было принято решение о необходимости введения мер для привлечения специалистов в здравоохранение.
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