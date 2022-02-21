В Бурятии полицейские организовали для детей экскурсию в этнокомплекс

Общество, Фото: МВД по Бурятии

37 ребят из Улан-Удэ встретили одетые в национальные костюмы гостеприимные хозяева комплекса



В дни празднования Белого месяца в Бурятии полицейские организовали для детей экскурсию в этнокомплекс «Степной кочевник». Инспекторы, работающие с несовершеннолетними, совместно с сотрудниками Министерства образования республики побывали вместе с ребятами в селе Ацагат Заиграевского района.



- В начале экскурсии 37 девчонок и мальчишек из Улан-Удэ встретили одетые в национальные костюмы гостеприимные хозяева комплекса, которые провели праздничный обряд встречи дорогих гостей угтамжа. Подростков приветствовали символом гостеприимства – голубым хадаком - шёлковой лентой и белой пищей – символом чистоты помыслов, - сообщает МВД по Бурятии.



В старинной войлочной юрте дети познакомились с аутентичным бытом кочевника. Экскурсовод поведал ребятам о неразрывной связи многих поколений бурят, соблюдении вековых семейных традиций и рассказал об обычаях ведения хозяйства кочевниками.



Театр «Аянша» провёл с юными посетителями интерактивный спектакль «Приключения Тахуунай». Зрители приняли активное участие в весёлом действии, научились играть в национальные игры hээр шааха, баттл уреэлов, борьба на руках.



После представления ребята с удовольствием поучаствовали в конкурсе рисунков: актёры предложили изобразить главных героев спектакля. По итогам творческого конкурса ребята получили грамоты, сладкие призы и канцелярские принадлежности.



В завершении экскурсионного дня, конечно же, не обошлось без народного танца бурят – ёхора. Белый старец Сагаан Yбгэн, прощаясь с ребятами, пожелал им белой и легкой дороги, ведущей навстречу к радости и благополучию.

