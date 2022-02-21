Сегодня в России отмечают Международный день родного языка

За последние 150 лет в России исчезло 14 языков



Международный день родного языка отмечают сегодня, 21 февраля. Он был утверждён на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается во всем мире с 2000 года в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия.



Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты – участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали. Протестующие требовали признать его одним из государственных языков страны, сообщает РИА Новости.



- Сегодня в мире существует около шести тысяч языков, и 43% из них находятся под угрозой исчезновения. Только несколько сотен языков играют видную роль в системах образования и в государственной сфере, и менее ста языков используются в мире цифровых технологий, - уточняет РИА Новости.



Исчезновение языков идёт разными темпами. В Австралии, которая до 1970-х годов запрещала аборигенам использовать их родной язык, принадлежит рекорд по числу погибших или оказавшихся под угрозой исчезновения языков. Из 400 существовавших там в начале ХХ века языков в настоящее время говорят всего на 25. Из 1,4 тысячи африканских языков, по меньшей мере, 250 находятся под угрозой, а 500-600 переживают упадок, что особенно характерно для Нигерии и стран Восточной Африки. На Тайване более половины из 23 языков не выдержали давления китайского.



В настоящее время исчезающие языки есть во всех регионах и почти во всех странах мира. Наибольшая опасность исчезновения угрожает регионам с языковым разнообразием. По данным языковедов, за последние 150 лет в России исчезло 14 языков. Из них пять – в постсоветский период.

