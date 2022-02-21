Одной из причин стала сложная ледовая обстановка
В Иркутской области отменены непрерывные гонки на собачьих упряжках на длинные дистанции «Baikal Race – 2022». Мероприятие было отменено из-за сложной ледовой обстановкой и малого количества участников. Все оплаченные стартовые взносы будут возвращены, сообщают организаторы.
Ранее, была закрыта дистанция свыше 400 км в связи с отсутствием заявок. Напомним, что гонка должна была состоятся с 6 по 9 марта. Были открыты следующие дисциплины и дистанции: скиджоринг (1-2 собаки – 150 км) и упряжки (6-8 собак – 150 км).
Кроме этого, в День ездовых собак, 2 февраля, стало известно, что гонке «Baikal Race – 2022» был присвоен статус квалификационной гонки Российской кинологической федерации (РКФ). Всем собакам гонщиков, прошедших гонку до конца, предоставляется возможность получить квалификацию РКФ по виду состязаний «Гонки на собачьих упряжках».
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На Байкале отменили гонки на собачьих упряжках
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