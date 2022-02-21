Органам местного самоуправления поручено провести масштабные мероприятия по отлову животных
В правительстве Забайкальского края определят дополнительную финансовую потребность на организацию мероприятий по отлову безнадзорных собак. Об этом заявил 21 февраля первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер.
- Было поручение губернатора, чтобы органы местного самоуправления и соответствующие службы в течение 10-15 дней провели масштабные мероприятия по отлову собак. Отмечу, что обращения жителей по поводу наличия собак на улице снизились, но ещё присутствуют. Поэтому сегодня поручено определить дополнительную потребность, а также дать оценку действиям районов и подготовить предложения, чтобы указания губернатора в самое ближайшее время были выполнены, – рассказал Андрей Кефер.
Напомним, в Забайкальском крае с 5 февраля действует режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей в населённых пунктах. В частности, режим призван контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Также на совещании по обеспечению мероприятий по безопасности людей было поручено отлавливать безнадзорных собак на территории края максимально быстро. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье определят потребность районов на отлов собак
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