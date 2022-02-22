В Бурятии понемногу теплеет

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём всего -10 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -10,-15, местами до -5, по крайнему северу -17,-22.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём -9,-11.

