В Улан-Удэ днём всего -10 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -10,-15, местами до -5, по крайнему северу -17,-22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём -9,-11.
В Бурятии понемногу теплеет
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Найдал – 2022» будет одним из главных музыкальных событий года в Бурятии
Соревнования пройдут с 25 по 28 февраля
Мероприятия в память о драматурге пройдут по всей Иркутской области
Перед зрителями выступят звёзды театра, эстрады и танца
Военно-морские учения прерваны из-за ухудшения гидрометеорологических условий
По ним будут учиться шестиклассники Усть-Ордынского округа, Ольхона и Ангарска
Молодые художники соревновались в четырёх номинациях
Участниками акции стали «серебряные» волонтёры
Органам местного самоуправления поручено провести масштабные мероприятия по отлову животных
Направление входит в перечень субсидируемых маршрутов
Среди победителей и призёров есть команды из Бурятии
Одной из причин стала сложная ледовая обстановка
Спортсмены успешно выступили в двоеборье
Республиканские соревнования проходили в Иволгинском районе
Выплаты начнутся с 1 сентября