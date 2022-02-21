Корвет «Алдар Цыденжапов» укрылся в Авачинском заливе от циклона

Военно-морские учения прерваны из-за ухудшения гидрометеорологических условий



Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), задействованный в плановом учении в Охотском море, зашёл в Авачинский залив у берегов Камчатки на время прохождения мощного океанского циклона. Напомним, что более 20 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ принимают участие в плановом военно-морском учении, в том числе корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Гремящий», «Совершенный» и «Громкий», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корабль управления «Маршал Крылов», а также малые ракетные и малые противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера.



- В связи с нахождением кораблей в одном районе командир отряда принял решение организовать пополнение запасов воды и топлива кораблей от судов обеспечения и в пункте базирования соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России в Петропавловске-Камчатском. Заправка производится в благоприятных погодных условиях при допустимых значениях волнения моря. Для обеспечения безопасной стоянки кораблей в ночное время на незащищённом рейде личным составом организовано профилактическое гранатометание с установленными временными интервалами для исключения нападения подводных диверсантов условного противника, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



После прохождения циклона и улучшении гидрометеорологических условий отряд кораблей продолжит военно-морские учения.

