Бурятский блогер показал, как работает круглосуточный магазин в Корее

















Блогер из Бурятии под псевдонимом groq_zilla записал обзор круглосуточного магазина самообслуживания в Южной Корее. В обзоре он показал, как можно оплачивать покупки без кассира и почему хозяева делают витрины с продуктами за дверью таких магазинов.- Мы сейчас находимся в корейском магазинчике в Южной Корее, время половина второго ночи. Тут особенность в том, что нет кассира, мы сами сейчас «пробьёмся» и пойдём дальше. Но самый прикол, знаете, в чём? Товары просто на улице стоят, ну типа, на, забирай. Двери закрыты и войти можно в магазин только по карточке, тем не менее, все товары на улицы стоят в общей доступности, - делится блогер.Судя по видео, за дверью магазина местные жители могут приобрести себе холодные напитки, шоколадки, бытовую химию и т.д. Однако, как отмечает Groq, за удобно лежащими товарами никто охоту не ведёт.- Тут все холодильники открыты на улице и самое главное, что никто их не крадёт, никому это не надо, потому что тут всё под камерами видеонаблюдения – вот такая страна, - отмечает блогер.Также в этом магазине можно самому сварить себе кофе или заварить лапшу быстрого приготовления.Подписчикам понравился этот обзор, некоторые признаются, что завидуют жизни в Корее. Без сравнения двух стран, конечно же, тут не обошлось. Видеообзор набрал почти 48 тысяч лайков, 490 тысяч просмотров и больше двух тысяч комментариев.«Остаётся только позавидовать, молодцы! У нас такого, к сожалению, никогда не будет», «Нам до Кореи, как до луны пешком», «Ещё и оборудование для разогревания еды есть и всё подключено, всё для людей, молодцы корейцы», «Как-то моя подруга забыла на остановке сумку в Южной Корее, обратно пришла и забрала сумку, никто ничего не берёт, везде камеры, закон суров, но справедлив», «А, ведь в СССР что-то подобное было, хотя бы газ вода или лимонад», «Система видеонаблюдения - лучший контролёр. Гораздо лучше, чем совесть».Сам автор видео заявил, что ролик снял с ознакомительной целью для тех, кто не был в Южной Корее.