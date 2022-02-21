В Бурятии «земские доктора» смогут получить до трёх млн рублей

Власти республики пытаются завлечь врачей в сёла и моногорода новыми выплатами
В Бурятии начнут предоставлять «миллион рублей от республики» «земским докторам», переехавшим в моногорода и «земским докторам» остродефицитных специальностей (анестезиолог-реаниматолог, хирург, акушер-гинеколог). Эта региональная мера стимулирования медицинских работников разработана по решению главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Несмотря на реализацию федеральной программы «земский доктор», в городах численностью населения до 50 тысяч человек – Гусиноозёрске, Закаменске, Кяхте и Бабушкине сохраняется потребность в медицинских работниках. Также по всей республике имеется острый дефицит врачей по специальностям врач-анестезиолог-реаниматолог, хирург, акушер-гинеколог.
Постановлением правительства Бурятии предусматривается предоставление дополнительной единовременной компенсационной выплаты врачам, прибывшим в 2021-2022 годах на работу в моногорода с населением до 50 тысяч человек. А также установлены выплаты врачам наиболее дефицитных специальностей, трудоустроенных в 2022 году в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, либо посёлки городского типа и города с населением до 50 тысяч человек.
Таким образом, врачи, которые в 2021 году прибыли работать в моногорода Гусиноозёрск, Закаменск, Кяхта и Бабушкин дополнительно к федеральным деньгам получат один миллион рублей республиканских, и суммарно специалист получает два миллиона рублей.
А врачи остродефицитных специальностей: анестезиологи-реаниматологи, акушеры- гинекологи, хирурги, прибывшие на работу в 2022 году в сёла и города с населением до 50 тысяч человек, в рамках программы «Земский доктор» дополнительно получат один миллион рублей из республиканского бюджета к двум миллионам из федерального бюджета. Суммарно специалист получает три миллиона рублей.
- Мы ежегодно проводим расчёт потребности в медицинских специалистах. Потребность в прошлом году составила 332 врача и 312 средних медицинских работников. Особенно остро проблема ощущается на селе. Во время рабочих поездок часто такие обращения получаю от жителей районов. Поэтому свою региональную меру вводим, чтобы привлечь специалистов, - отметил Алексей Цыденов.
В Бурятии «земские доктора» смогут получить до трёх млн рублей
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