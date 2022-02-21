 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 февраля

20 февраля

Популярное

В Бурятии «земские доктора» смогут получить до трёх млн рублей

В Бурятии «земские доктора» смогут получить до трёх млн рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Власти республики пытаются завлечь врачей в сёла и моногорода новыми выплатами

В Бурятии начнут предоставлять «миллион рублей от республики» «земским докторам», переехавшим в моногорода и «земским докторам» остродефицитных специальностей (анестезиолог-реаниматолог, хирург, акушер-гинеколог). Эта региональная мера стимулирования медицинских работников разработана по решению главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Несмотря на реализацию федеральной программы «земский доктор», в городах численностью населения до 50 тысяч человек – Гусиноозёрске, Закаменске, Кяхте и Бабушкине сохраняется потребность в медицинских работниках. Также по всей республике имеется острый дефицит врачей по специальностям врач-анестезиолог-реаниматолог, хирург, акушер-гинеколог.

Постановлением правительства Бурятии предусматривается предоставление дополнительной единовременной компенсационной выплаты врачам, прибывшим в 2021-2022 годах на работу в моногорода с населением до 50 тысяч человек. А также установлены выплаты врачам наиболее дефицитных специальностей, трудоустроенных в 2022 году в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, либо посёлки городского типа и города с населением до 50 тысяч человек.

Таким образом, врачи, которые в 2021 году прибыли работать в моногорода Гусиноозёрск, Закаменск, Кяхта и Бабушкин дополнительно к федеральным деньгам получат один миллион рублей республиканских, и суммарно специалист получает два миллиона рублей.

А врачи остродефицитных специальностей: анестезиологи-реаниматологи, акушеры- гинекологи, хирурги, прибывшие на работу в 2022 году в сёла и города с населением до 50 тысяч человек, в рамках программы «Земский доктор» дополнительно получат один миллион рублей из республиканского бюджета к двум миллионам из федерального бюджета. Суммарно специалист получает три миллиона рублей.

- Мы ежегодно проводим расчёт потребности в медицинских специалистах. Потребность в прошлом году составила 332 врача и 312 средних медицинских работников. Особенно остро проблема ощущается на селе. Во время рабочих поездок часто такие обращения получаю от жителей районов. Поэтому свою региональную меру вводим, чтобы привлечь специалистов, - отметил Алексей Цыденов.
врачи медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «земские доктора» смогут получить до трёх млн рублей
В Бурятии «земские доктора» смогут получить до трёх млн рублей
Общество, 21.02.2022
Власти республики пытаются завлечь врачей в сёла и моногорода новыми выплатами
Школьников Бурятии пустят на «Лыжню России» без ПЦР-теста
Школьников Бурятии пустят на «Лыжню России» без ПЦР-теста
Общество, 21.02.2022
Решение принято в понедельник на заседании республиканского оперштаба
Забайкалье заявило о готовности принять беженцев из Донбасса
Забайкалье заявило о готовности принять беженцев из Донбасса
Общество, 21.02.2022
Забайкальские власти планируют рассмотреть, где разместить беженцев
Гордости улан-удэнского «Водоканала» помогает в работе бодибилдинг
Гордости улан-удэнского «Водоканала» помогает в работе бодибилдинг
Общество, 21.02.2022
20 лет Сергей Перфильев устраняет аварийные ситуации на сетях водоотведения
Жители двух районов Бурятии активнее всего пользовались лесной амнистией
Жители двух районов Бурятии активнее всего пользовались лесной амнистией
Общество, 21.02.2022
До завершения лесной амнистии осталось меньше года
В России ужесточат правила получения разрешения на оружие
В России ужесточат правила получения разрешения на оружие
Общество, 21.02.2022
Нововведения начнут действовать с 1 марта
На Байкале глухари предвещают приход весны
На Байкале глухари предвещают приход весны
Общество, 21.02.2022
Глухари рисуют особые «чертежи» на снегу
Мастера из Сочи стали победителями Olkhon Ice Fest на Байкале
Мастера из Сочи стали победителями Olkhon Ice Fest на Байкале
Общество, 21.02.2022
Оцифрованная скульптура будет продана за один миллион евро
В Бурятии проинспектировали неблагополучные семьи
В Бурятии проинспектировали неблагополучные семьи
Общество, 21.02.2022
В Селенгинском районе прошёл профилактический рейд
В Улан-Удэ поликлиники возобновили плановые приёмы
В Улан-Удэ поликлиники возобновили плановые приёмы
Общество, 21.02.2022
Об этом сообщили в минздраве Бурятии
В Бурятии стартовал отбор претендентов на обучение в Монголии
В Бурятии стартовал отбор претендентов на обучение в Монголии
Общество, 21.02.2022
Его организует министерство культуры Бурятии
Вузы Бурятии вышли с дистанционного обучения
Вузы Бурятии вышли с дистанционного обучения
Общество, 21.02.2022
Онлайн-пары у студентов зачастую проводились с выключенными веб-камерами
Тункинские врачи принесли соболезнования в связи с кончиной главной медсестры РКБ
Тункинские врачи принесли соболезнования в связи с кончиной главной медсестры РКБ
Общество, 21.02.2022
Врачи Тункинской ЦРБ назвали кончину Нонны Ринчиновой «невосполнимой потерей»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^