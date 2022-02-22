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В Бурятии стартовал конкурс благопожеланий к Сагаалгану

В Бурятии стартовал конкурс благопожеланий к Сагаалгану
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Итоги будут подведены 2 марта

В Бурятии объявлен открытый семейный конкурс благопожеланий в дни празднования Белого Месяца – Сагаалгана. Участниками могут стать семьи республики.

В конкурсе принимают участие видеопоздравления (благопожелания) на бурятском языке о праздновании Сагаалгана. Длительность видео не более 3 минут. Формат видео свободный. Оценивается знание традиций, владение бурятским языком, творческий подход, ораторское искусство, операторская работа. Приветствуются элементы национального костюма, декорации.

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать до 28 февраля включительно на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» конкурсную работу с хэштэгами #сагаалганвроднике, #дооцродник, #годкультурногонаследия. Необходимо подписать видео: фамилию семьи, город (район). Аккаунт должен быть открытым для оценивания жюри.

Всем участникам конкурса направляются электронные сертификаты об участии. Победители определяются жюри по наибольшей сумме баллов, полученной в результате экспертной оценки конкурсных материалов. Итоги будут подведены 2 марта в группе «ВКонтакте» ДООЦ «Родник». Победителям конкурса будут вручены дипломы победителей, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия конкурс благопожелания Сагаалган семьи

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