Ламы Бурятии помолились за здравие всех жителей России

19 февраля в Бурятии прошёл молебен, посвящённый богине Белой Таре. Он проходил в Ацайском дацане, в местности Талын Харгана Селенгинского района.Молебен провели ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова. Ламы помолились за здравие и долголетие всех жителей России.Молодой композитор и музыкант Лудуб Очиров в честь молебна Белой Таре исполнил на морин-хууре несколько музыкальных произведений. Также он представил новую композицию, которая характеризует внутренний мир селенгинского бурята.Традиционные конные скачки, которые ежегодно проводятся после молебна, были предварительно перенесены на 11 марта. Точную дату и время станут известны позднее, сообщает пресс-служба Сангхи.