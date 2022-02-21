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Ламы Бурятии помолились за здравие всех жителей России

Ламы Бурятии помолились за здравие всех жителей России
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
В Селенгинском районе прошёл молебен, посвящённый Белой Таре

19 февраля в Бурятии прошёл молебен, посвящённый богине Белой Таре. Он проходил в Ацайском дацане, в местности Талын Харгана Селенгинского района.

Молебен провели ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова. Ламы помолились за здравие и долголетие всех жителей России.

Молодой композитор и музыкант Лудуб Очиров в честь молебна Белой Таре исполнил на морин-хууре несколько музыкальных произведений. Также он представил новую композицию, которая характеризует внутренний мир селенгинского бурята.

Традиционные конные скачки, которые ежегодно проводятся после молебна, были предварительно перенесены на 11 марта. Точную дату и время станут известны позднее, сообщает пресс-служба Сангхи.

буддизм Сангха дацан Бурятия Селенгинский район молебен Белая Тара

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