Ламы Бурятии помолились за здравие всех жителей России

В Селенгинском районе прошёл молебен, посвящённый Белой Таре
19 февраля в Бурятии прошёл молебен, посвящённый богине Белой Таре. Он проходил в Ацайском дацане, в местности Талын Харгана Селенгинского района.
Молебен провели ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова. Ламы помолились за здравие и долголетие всех жителей России.
Молодой композитор и музыкант Лудуб Очиров в честь молебна Белой Таре исполнил на морин-хууре несколько музыкальных произведений. Также он представил новую композицию, которая характеризует внутренний мир селенгинского бурята.
Традиционные конные скачки, которые ежегодно проводятся после молебна, были предварительно перенесены на 11 марта. Точную дату и время станут известны позднее, сообщает пресс-служба Сангхи.
Победителем первенства стал Сергей Цыренов
Опасную лестницу обнаружили на улице Борсоева
В Тарбагатайском Доме культуры состоялся всероссийский кинопоказ молодежных короткометражных фильмов
Россиян ждут рабочие дни с 28 февраля по 5 марта
Пилоты обучались на вертолёте Ми-171А2
Николай Петров автор культовой песни «Я ухожу»
Его обзор набрал почти 500 тысяч просмотров в TikTok
Власти республики пытаются завлечь врачей в сёла и моногорода новыми выплатами
Решение принято в понедельник на заседании республиканского оперштаба
Забайкальские власти планируют рассмотреть, где разместить беженцев
20 лет Сергей Перфильев устраняет аварийные ситуации на сетях водоотведения
Он создал петицию на Change.org
До завершения лесной амнистии осталось меньше года
Нововведения начнут действовать с 1 марта
Глухари рисуют особые «чертежи» на снегу