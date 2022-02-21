Решение принято в понедельник на заседании республиканского оперштаба
XI открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (0+) пройдёт в Улан-Удэ уже в эту субботу, 26 февраля, в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька».
- Сегодня мы вынесли на обсуждение штаба вопрос об участии несовершеннолетних в «Лыжне России» без ПЦР-теста. Это мероприятие действительно классное, традиционно в нем принимают участие множество школьников, и хочется, чтобы участие в нём было доступно каждому, - сказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Ранее планировалось, что несовершеннолетние участники «Лыжни России» должны предоставить результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 48 часов до проведения мероприятия, либо справку о перенесённом заболевании. Теперь данное требование отменено.
А вот для совершеннолетних требование о вакцинации или справки о перенесённом заболевании остается неизменным.
«Лыжня России» – самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие и любители, и профессионалы, проводится ежегодно уже 40 лет – с 1982 года.
Школьников Бурятии пустят на «Лыжню России» без ПЦР-теста
Общество, Фото:
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