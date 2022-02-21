 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 февраля

20 февраля

Популярное

Школьников Бурятии пустят на «Лыжню России» без ПЦР-теста

Школьников Бурятии пустят на «Лыжню России» без ПЦР-теста
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Решение принято в понедельник на заседании республиканского оперштаба

XI открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (0+) пройдёт в Улан-Удэ уже в эту субботу, 26 февраля, в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька».

- Сегодня мы вынесли на обсуждение штаба вопрос об участии несовершеннолетних в «Лыжне России» без ПЦР-теста. Это мероприятие действительно классное, традиционно в нем принимают участие множество школьников, и хочется, чтобы участие в нём было доступно каждому, - сказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Ранее планировалось, что несовершеннолетние участники «Лыжни России» должны предоставить результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 48 часов до проведения мероприятия, либо справку о перенесённом заболевании. Теперь данное требование отменено.

А вот для совершеннолетних требование о вакцинации или справки о перенесённом заболевании остается неизменным.

«Лыжня России» – самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие и любители, и профессионалы, проводится ежегодно уже 40 лет – с 1982 года.
коронавирус профилактика спорт Лыжня России школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «земские доктора» смогут получить до трёх млн рублей
В Бурятии «земские доктора» смогут получить до трёх млн рублей
Общество, 21.02.2022
Власти республики пытаются завлечь врачей в сёла и моногорода новыми выплатами
Школьников Бурятии пустят на «Лыжню России» без ПЦР-теста
Школьников Бурятии пустят на «Лыжню России» без ПЦР-теста
Общество, 21.02.2022
Решение принято в понедельник на заседании республиканского оперштаба
Забайкалье заявило о готовности принять беженцев из Донбасса
Забайкалье заявило о готовности принять беженцев из Донбасса
Общество, 21.02.2022
Забайкальские власти планируют рассмотреть, где разместить беженцев
Гордости улан-удэнского «Водоканала» помогает в работе бодибилдинг
Гордости улан-удэнского «Водоканала» помогает в работе бодибилдинг
Общество, 21.02.2022
20 лет Сергей Перфильев устраняет аварийные ситуации на сетях водоотведения
Жители двух районов Бурятии активнее всего пользовались лесной амнистией
Жители двух районов Бурятии активнее всего пользовались лесной амнистией
Общество, 21.02.2022
До завершения лесной амнистии осталось меньше года
В России ужесточат правила получения разрешения на оружие
В России ужесточат правила получения разрешения на оружие
Общество, 21.02.2022
Нововведения начнут действовать с 1 марта
На Байкале глухари предвещают приход весны
На Байкале глухари предвещают приход весны
Общество, 21.02.2022
Глухари рисуют особые «чертежи» на снегу
Мастера из Сочи стали победителями Olkhon Ice Fest на Байкале
Мастера из Сочи стали победителями Olkhon Ice Fest на Байкале
Общество, 21.02.2022
Оцифрованная скульптура будет продана за один миллион евро
В Бурятии проинспектировали неблагополучные семьи
В Бурятии проинспектировали неблагополучные семьи
Общество, 21.02.2022
В Селенгинском районе прошёл профилактический рейд
В Улан-Удэ поликлиники возобновили плановые приёмы
В Улан-Удэ поликлиники возобновили плановые приёмы
Общество, 21.02.2022
Об этом сообщили в минздраве Бурятии
В Бурятии стартовал отбор претендентов на обучение в Монголии
В Бурятии стартовал отбор претендентов на обучение в Монголии
Общество, 21.02.2022
Его организует министерство культуры Бурятии
Вузы Бурятии вышли с дистанционного обучения
Вузы Бурятии вышли с дистанционного обучения
Общество, 21.02.2022
Онлайн-пары у студентов зачастую проводились с выключенными веб-камерами
Тункинские врачи принесли соболезнования в связи с кончиной главной медсестры РКБ
Тункинские врачи принесли соболезнования в связи с кончиной главной медсестры РКБ
Общество, 21.02.2022
Врачи Тункинской ЦРБ назвали кончину Нонны Ринчиновой «невосполнимой потерей»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^