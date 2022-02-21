Забайкалье заявило о готовности принять беженцев из Донбасса

Забайкальские власти планируют рассмотреть, где разместить беженцев



Власти Забайкальского края заявили о готовности принимать эвакуированных жителей Донбасса на своей территории. Об сообщает официальный портал правительства края.



- Позиция сформирована. В подобных ситуациях мы однозначно не можем оставаться в стороне. В случае необходимости мы будем принимать эвакуированных. Места и условия необходимо проработать, посмотреть, какие у нас есть резервы. Но позиция в этой части принципиальная: людей мы не бросим и будем помогать, - заявил первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер.



Помощь эвакуированным жителям выразили порядка 30 регионов. Для этого будут развёрнуты пункты временного размещения на территории учреждений социальной сферы, санаториев, пансионатов.



На фоне обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках 18 февраля было объявлено об организации выезда местного населения в Россию.



По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выплатят по 10 тысяч рублей.



Как сообщает официальный портал Забайкалья, по данным на 21 февраля, более 50 тысяч жителей Донбасса пересекли границу России.



