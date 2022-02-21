Гордости улан-удэнского «Водоканала» помогает в работе бодибилдинг

20 лет Сергей Перфильев устраняет аварийные ситуации на сетях водоотведения
Сергей Перфильев - гордость МУП «Водоканал», сообщает мэрия Улан-Удэ. Вот уже на протяжении 20 лет основной его работой является профилактика и устранение аварийных ситуаций на сетях водоотведения. В свободное от работы время ему удавалось заниматься бодибилдингом и стать фитнес-тренером.
В ноябре 2001 года, будучи 19-летним парнем, он пришёл на «Водоканал» рабочим. Как вспоминает сам Сергей, главным в то непростое время было научиться самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.
- Конечно, тогда было очень сложно найти даже какую-то подработку, а в «Водоканал» попасть туда «с улицы» было не просто. Мне повезло. Я учился и работал одновременно. Зарплата у рабочих была на достойном уровне,- вспоминает Сергей Перфильев.
По его словам, когда он только пришёл устраиваться на работу, то первым, кто увидел в нем потенциал, был Леонид Ткаченко - директор «Водоканала», он руководил предприятием на протяжении 30 лет. Имея твёрдый характер и силу воли, будучи высококвалифицированным специалистом, Ткаченко и от своих подчинённых требовал того же.
Именно тогда, с лёгкой руки Леонида Ткаченко, в «Водоканале» появился свой тренажёрный зал «Арнольд» для сотрудников. Среди тех, кто приходил туда, был и Сергей. Он с детства любил уроки физкультуры.
В своих первых соревнованиях по бодибилдингу Перфильев принял участие в 1998 году. Как отмечает сам Сергей, тогда лично у него не было какого-то серьёзного подхода к подобного рода мероприятиям, и, он участвовал в них , как говорится, «за компанию».
- Я уже был женат, у меня подрастал сын, когда получил предложение о работе от одного крупного улан-удэнского фитнес-центра. К тому времени уже Ткаченко ушёл на пенсию, а наш зал «Арнольд» был закрыт, - говорит Сергей Перфильев.
Коллеги с «Водоканала» поддержали. Днём - аварии, колодцы, канализация, а вечером - тренажерный зал.
Так, на протяжении многих лет Сергей Перфильев успешно участвовал в соревнованиях по бодибилдингу, работал фитнес-тренером и совмещал всё это с основной работой слесаря - ремонтника канализационных сетей.
- До 17:00 трудился в «Водоканале», а с 18:00 бежал уже в фитнес - клуб на вторую работу. И так почти каждый день, - вспоминает Сергей.
Его тренерская деятельность длилась более 11 лет. После того как в 2018 году Сергей получил повышение на основной работе и стал мастером на сетях водоотведения, то изменился его функционал и график работы. Из-за нехватки времени тренерство на неопределённый срок пришлось оставить.
- И старшего сына с детства приобщил к спорту, сейчас маленький семилетний сын тоже старается по утрам делать зарядку, да и моя жена знает толк в фитнесе. Такая вот у нас спортивная семья, - улыбаясь, рассказал Сергей.
Гордости улан-удэнского «Водоканала» помогает в работе бодибилдинг
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