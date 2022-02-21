В Прибайкалье проходит «Всебурятский фестиваль бууз»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Участниками акции стали «серебряные» волонтёры



В Прибайкальском районе Бурятии в честь празднования Белого месяца проходит традиционная социальная акция «Всебурятский фестиваль бууз». «Серебряные» волонтёры совместно с сотрудниками отдела социальной защиты населения выезжают в районные поселения к одиноко проживающим жителям, которых поздравляют с Сагаалганом и преподносят в подарок белую пищу, а также главное блюдо нового года по восточному календарю - буузы.



- В этом году мы навестили и поздравили с праздником восьмерых жителей старшего поколения села Турунтаево, при этом двоим из них уже исполнилось 90 лет. Всем им преподнесли в подарок буузы, творог, сметану, зефир, чай – традиционную пищу Белого месяца. Отделом социальной защиты населения были переданы сувениры, изготовленные детьми из творческой группы «Буратино» и воспитанниками Турунтаевской коррекционной общеобразовательной школы-интернат. Свои работы они выполнили в рамках акции «Тепло детских рук» проекта «Подарок к празднику, – рассказал начальник отдела Прибайкальского отдела соцзащиты населения Андрей Бубнов.



По словам Андрея Бубнова, спонсорскую помощь в проведении социальной акции оказали вокальная группа, спортивная группа любителей из числа «серебряных» волонтёров и индивидуальный предприниматель. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

