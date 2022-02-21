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В Прибайкалье проходит «Всебурятский фестиваль бууз»

В Прибайкалье проходит «Всебурятский фестиваль бууз»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Участниками акции стали «серебряные» волонтёры

В Прибайкальском районе Бурятии в честь празднования Белого месяца проходит традиционная социальная акция «Всебурятский фестиваль бууз». «Серебряные» волонтёры совместно с сотрудниками отдела социальной защиты населения выезжают в районные поселения к одиноко проживающим жителям, которых поздравляют с Сагаалганом и преподносят в подарок белую пищу, а также главное блюдо нового года по восточному календарю - буузы.

- В этом году мы навестили и поздравили с праздником восьмерых жителей старшего поколения села Турунтаево, при этом двоим из них уже исполнилось 90 лет. Всем им преподнесли в подарок буузы, творог, сметану, зефир, чай – традиционную пищу Белого месяца. Отделом социальной защиты населения были переданы сувениры, изготовленные детьми из творческой группы «Буратино» и воспитанниками Турунтаевской коррекционной общеобразовательной школы-интернат. Свои работы они выполнили в рамках акции «Тепло детских рук» проекта «Подарок к празднику, – рассказал начальник отдела Прибайкальского отдела соцзащиты населения Андрей Бубнов.

По словам Андрея Бубнова, спонсорскую помощь в проведении социальной акции оказали вокальная группа, спортивная группа любителей из числа «серебряных» волонтёров и индивидуальный предприниматель. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Бурятия Прибайкальский район социальная защита акция волонтеры пожилые Сагаалган

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