Перед зрителями выступят звёзды театра, эстрады и танца
22 февраля в Улан-Удэ состоится большой концерт с участием мастеров искусств, звёзд эстрады и народного творчества, посвящённый Дню защитника Отечества. Мероприятие пройдёт в Бурятском театре оперы и балета.
Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, в праздничной программе примут участие:
- солисты театра оперы и балета Мунхзул Намхай, Эдуард Жагбаев, Билигма Ринчинова и Ольга Жигмитова;
- артистка Бурятского театра драмы имени Х. Намсараева Должин Тангатова;
- актёры Русского драматического театра имени Н. Бестужева Марина Ланина и Евгений Винокуров;
- хор колледжа искусств имени П.И. Чайковского;
- театр народной музыки и танца «Забава»;
- театр современного танца «Угол зрения» и государственный цирк РБ;
- ансамбль народного танца «Булжамуур» РЦНТ;
- хореографический коллектив «Байкал Идель»;
- театр современного танца «Квартал-дэнс»;
- звёзды бурятской эстрады: Бадма Ханда-Аюшеева, Чингис Раднаев, Дулма Сунрапова, Сергей Плотников, Роман Нечаев, Анна Комолова, Виктор Бандо, Георгий Байбородин и другие.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ проведут концерт в честь Дня защитника Отечества
Общество, Фото:
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