В Улан-Удэ проведут концерт в честь Дня защитника Отечества

Перед зрителями выступят звёзды театра, эстрады и танца



22 февраля в Улан-Удэ состоится большой концерт с участием мастеров искусств, звёзд эстрады и народного творчества, посвящённый Дню защитника Отечества. Мероприятие пройдёт в Бурятском театре оперы и балета.



Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, в праздничной программе примут участие:

- солисты театра оперы и балета Мунхзул Намхай, Эдуард Жагбаев, Билигма Ринчинова и Ольга Жигмитова;

- артистка Бурятского театра драмы имени Х. Намсараева Должин Тангатова;

- актёры Русского драматического театра имени Н. Бестужева Марина Ланина и Евгений Винокуров;

- хор колледжа искусств имени П.И. Чайковского;

- театр народной музыки и танца «Забава»;

- театр современного танца «Угол зрения» и государственный цирк РБ;

- ансамбль народного танца «Булжамуур» РЦНТ;

- хореографический коллектив «Байкал Идель»;

- театр современного танца «Квартал-дэнс»;

- звёзды бурятской эстрады: Бадма Ханда-Аюшеева, Чингис Раднаев, Дулма Сунрапова, Сергей Плотников, Роман Нечаев, Анна Комолова, Виктор Бандо, Георгий Байбородин и другие.



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