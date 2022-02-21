Он создал петицию на Change.org
Сделать официальным талисманом Читы чёрную белку предложил журналист Алексей Дмитренко. Петиция с предложением, адресованная администрации городского округа «Город Чита» появилась на сайте Change.org.
- На гербе Читы изображена буйволовая голова, которая означает традиционное занятие скотоводством. Неофициальными символами города являются гуран и багульник. А вот талисмана у Читы до сих пор нет. Хотя все местные жители знают, что рядом с ними живут сотни милых пушистых зверьков, которых они так любят кормить и фотографировать. Речь идёт о белках. Забайкальские белки очень легко идут на контакт. Они живут в непосредственной близости от жилых кварталов в парках и скверах, концентрируясь там, где их подкармливают сами читинцы. Предлагаем сделать чёрную забайкальскую белку официальным талисманом Читы. - говорится в предложении.
Официальный талисман Читы, по мнению Дмитренко, «добавит столь необходимых позитивных эмоций» и местным жителям, и гостям города, а также станет поводом еще раз обратить внимание на необходимость бережно обращаться с природой.
Пока на сайте Change.org журналиста поддержали 12 людей.
Журналист предложил сделать белку талисманом Читы
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