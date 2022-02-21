До завершения лесной амнистии осталось меньше года
За четыре года действия лесной амнистии управление Росреестра сократило площадь лесных земель в республике на 5 млн. 460 тыс. кв.м. Исправлены реестровые ошибки (устранены пересечения границ) в сведениях ЕГРН о 105 лесных участках, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.
Кроме того, с момента действия лесной амнистии исключены дублирующие сведения в отношении 106 лесных участков. В рамках комплексных кадастровых работ исключены пересечения с лесным фондом у 34 земельных участках. Площадь, включенная в границы населенных пунктов, составила 6 627 кв.м.
Активнее всего пользовались законодательной возможностью уточнить статус своей земли жители Прибайкальского и Тарбагатайского районов.
- Напомним, до завершения лесной амнистии осталось меньше года. Воспользоваться правом на лесную амнистию можно до 1 января 2023 года. Рекомендуем правообладателям всех земельных участков, граничащих с лесным фондом, не позднее 31 декабря 2022 года произвести уточнение границ своих земельных участков, - пояснил начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Дмитрий Онкин.
Закон о лесной амнистии направлен на «обеспечение полноты и актуальности сведений государственных реестров о землях лесного фонда и защиты имущественных прав граждан на объекты недвижимости, расположенных на территории лесного фонда».
Жители двух районов Бурятии активнее всего пользовались лесной амнистией
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