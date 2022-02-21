 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 февраля

20 февраля

Популярное

Жители двух районов Бурятии активнее всего пользовались лесной амнистией

Жители двух районов Бурятии активнее всего пользовались лесной амнистией
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
До завершения лесной амнистии осталось меньше года

За четыре года действия лесной амнистии управление Росреестра сократило площадь лесных земель в республике на 5 млн. 460 тыс. кв.м. Исправлены реестровые ошибки (устранены пересечения границ) в сведениях ЕГРН о 105 лесных участках, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.

Кроме того, с момента действия лесной амнистии исключены дублирующие сведения в отношении 106 лесных участков. В рамках комплексных кадастровых работ исключены пересечения с лесным фондом у 34 земельных участках. Площадь, включенная в границы населенных пунктов, составила 6 627 кв.м.

Активнее всего пользовались законодательной возможностью уточнить статус своей земли жители Прибайкальского и Тарбагатайского районов.

- Напомним, до завершения лесной амнистии осталось меньше года. Воспользоваться правом на лесную амнистию можно до 1 января 2023 года. Рекомендуем правообладателям всех земельных участков, граничащих с лесным фондом, не позднее 31 декабря 2022 года произвести уточнение границ своих земельных участков, - пояснил начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Дмитрий Онкин.

Закон о лесной амнистии направлен на «обеспечение полноты и актуальности сведений государственных реестров о землях лесного фонда и защиты имущественных прав граждан на объекты недвижимости, расположенных на территории лесного фонда».

Росреестр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители двух районов Бурятии активнее всего пользовались лесной амнистией
Жители двух районов Бурятии активнее всего пользовались лесной амнистией
Общество, 21.02.2022
До завершения лесной амнистии осталось меньше года
В России ужесточат правила получения разрешения на оружие
В России ужесточат правила получения разрешения на оружие
Общество, 21.02.2022
Нововведения начнут действовать с 1 марта
На Байкале глухари предвещают приход весны
На Байкале глухари предвещают приход весны
Общество, 21.02.2022
Глухари рисуют особые «чертежи» на снегу
Мастера из Сочи стали победителями Olkhon Ice Fest на Байкале
Мастера из Сочи стали победителями Olkhon Ice Fest на Байкале
Общество, 21.02.2022
Оцифрованная скульптура будет продана за один миллион евро
В Бурятии проинспектировали неблагополучные семьи
В Бурятии проинспектировали неблагополучные семьи
Общество, 21.02.2022
В Селенгинском районе прошёл профилактический рейд
В Улан-Удэ поликлиники возобновили плановые приёмы
В Улан-Удэ поликлиники возобновили плановые приёмы
Общество, 21.02.2022
Об этом сообщили в минздраве Бурятии
В Бурятии стартовал отбор претендентов на обучение в Монголии
В Бурятии стартовал отбор претендентов на обучение в Монголии
Общество, 21.02.2022
Его организует министерство культуры Бурятии
Вузы Бурятии вышли с дистанционного обучения
Вузы Бурятии вышли с дистанционного обучения
Общество, 21.02.2022
Онлайн-пары у студентов зачастую проводились с выключенными веб-камерами
Тункинские врачи принесли соболезнования в связи с кончиной главной медсестры РКБ
Тункинские врачи принесли соболезнования в связи с кончиной главной медсестры РКБ
Общество, 21.02.2022
Врачи Тункинской ЦРБ назвали кончину Нонны Ринчиновой «невосполнимой потерей»
Победитель «Своей игры» из Улан-Удэ не надеялся на успех
Победитель «Своей игры» из Улан-Удэ не надеялся на успех
Общество, 21.02.2022
Григорий Ердомаев рассказал, что ему помогло одержать победу на «Своей игре»
ГУ МЧС по Забайкалью предупреждает, что причиной пожаров может стать зарядка мобильника
ГУ МЧС по Забайкалью предупреждает, что причиной пожаров может стать зарядка мобильника
Общество, 21.02.2022
Устройство в розетке без телефона довольно часто становится причиной бытовых пожаров
В двух микрорайонах Улан-Удэ идёт «собачий» рейд
В двух микрорайонах Улан-Удэ идёт «собачий» рейд
Общество, 21.02.2022
Работают несколько бригад по отлову бродячих собак
Стало известно, на что чаще всего жалуются жители Бурятии в соцсетях
Стало известно, на что чаще всего жалуются жители Бурятии в соцсетях
Общество, 21.02.2022
Центр управления регионом Бурятии выявил самые популярные жалобы и самую популярную социальную сеть

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^