Нововведения начнут действовать с 1 марта
Правила получения разрешения на оружие ужесточаются с 1 марта в России. В частности, это коснётся прохождения медицинского осмотра, сообщает ТАСС.
- В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра, - сообщил ТАСС заместитель начальника главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев.
Отмечается, что основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.
Согласно новому закону, проходить медкомиссию будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных).
Росгвардия будет проинформирована о выявленных заболеваниях у граждан, в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию.
Такие требования будут касаться также лиц, которые коллекционируют или экспонируют оружие. После этого в течение двух месяцев гражданин должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо лишиться права владения оружием.
Кроме того, предлагается также вести электронный учёт патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе Росгвардии, уточняет ТАСС.
В России ужесточат правила получения разрешения на оружие
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