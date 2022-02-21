 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 февраля

20 февраля

Популярное

На Байкале глухари предвещают приход весны

На Байкале глухари предвещают приход весны
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"
Глухари рисуют особые «чертежи» на снегу

Характерные «чертежи» глухарей на снегу зафиксировал в Прибайкальском национальном парке руководитель Берегового лесничества Юрий Зобов, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Подобное поведение птиц – хождение с расправленными крыльями, волочение их по снегу, формирование борозд считается признаком скорой весны, преддверием глухариных токов - свадеб.

Специалисты отмечают, что в предыдущие годы такие глухариные следы на западных берегах Байкала наблюдались в более поздние сроки - обычно в первой декаде марта.

- Такое раннее появление глухариных «чертежей» мы объясняем случившейся недавно оттепелью. Птица, оставившая следы, была взбудоражена температурным перепадом. Вообще, по данным инспектора в области охраны окружающей среды, «чертежи» он наблюдал и в новогодние праздники. Вообще же, самые ранние в Прибайкальском национальном парке мы фиксировали 14 февраля и, это безусловно, редкость, - рассказала научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.
Байкал птицы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители двух районов Бурятии активнее всего пользовались лесной амнистией
Жители двух районов Бурятии активнее всего пользовались лесной амнистией
Общество, 21.02.2022
До завершения лесной амнистии осталось меньше года
В России ужесточат правила получения разрешения на оружие
В России ужесточат правила получения разрешения на оружие
Общество, 21.02.2022
Нововведения начнут действовать с 1 марта
На Байкале глухари предвещают приход весны
На Байкале глухари предвещают приход весны
Общество, 21.02.2022
Глухари рисуют особые «чертежи» на снегу
Мастера из Сочи стали победителями Olkhon Ice Fest на Байкале
Мастера из Сочи стали победителями Olkhon Ice Fest на Байкале
Общество, 21.02.2022
Оцифрованная скульптура будет продана за один миллион евро
В Бурятии проинспектировали неблагополучные семьи
В Бурятии проинспектировали неблагополучные семьи
Общество, 21.02.2022
В Селенгинском районе прошёл профилактический рейд
В Улан-Удэ поликлиники возобновили плановые приёмы
В Улан-Удэ поликлиники возобновили плановые приёмы
Общество, 21.02.2022
Об этом сообщили в минздраве Бурятии
В Бурятии стартовал отбор претендентов на обучение в Монголии
В Бурятии стартовал отбор претендентов на обучение в Монголии
Общество, 21.02.2022
Его организует министерство культуры Бурятии
Вузы Бурятии вышли с дистанционного обучения
Вузы Бурятии вышли с дистанционного обучения
Общество, 21.02.2022
Онлайн-пары у студентов зачастую проводились с выключенными веб-камерами
Тункинские врачи принесли соболезнования в связи с кончиной главной медсестры РКБ
Тункинские врачи принесли соболезнования в связи с кончиной главной медсестры РКБ
Общество, 21.02.2022
Врачи Тункинской ЦРБ назвали кончину Нонны Ринчиновой «невосполнимой потерей»
Победитель «Своей игры» из Улан-Удэ не надеялся на успех
Победитель «Своей игры» из Улан-Удэ не надеялся на успех
Общество, 21.02.2022
Григорий Ердомаев рассказал, что ему помогло одержать победу на «Своей игре»
ГУ МЧС по Забайкалью предупреждает, что причиной пожаров может стать зарядка мобильника
ГУ МЧС по Забайкалью предупреждает, что причиной пожаров может стать зарядка мобильника
Общество, 21.02.2022
Устройство в розетке без телефона довольно часто становится причиной бытовых пожаров
В двух микрорайонах Улан-Удэ идёт «собачий» рейд
В двух микрорайонах Улан-Удэ идёт «собачий» рейд
Общество, 21.02.2022
Работают несколько бригад по отлову бродячих собак
Стало известно, на что чаще всего жалуются жители Бурятии в соцсетях
Стало известно, на что чаще всего жалуются жители Бурятии в соцсетях
Общество, 21.02.2022
Центр управления регионом Бурятии выявил самые популярные жалобы и самую популярную социальную сеть

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^