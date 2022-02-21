На Байкале глухари предвещают приход весны

Глухари рисуют особые «чертежи» на снегу



Характерные «чертежи» глухарей на снегу зафиксировал в Прибайкальском национальном парке руководитель Берегового лесничества Юрий Зобов, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Подобное поведение птиц – хождение с расправленными крыльями, волочение их по снегу, формирование борозд считается признаком скорой весны, преддверием глухариных токов - свадеб.



Специалисты отмечают, что в предыдущие годы такие глухариные следы на западных берегах Байкала наблюдались в более поздние сроки - обычно в первой декаде марта.



- Такое раннее появление глухариных «чертежей» мы объясняем случившейся недавно оттепелью. Птица, оставившая следы, была взбудоражена температурным перепадом. Вообще, по данным инспектора в области охраны окружающей среды, «чертежи» он наблюдал и в новогодние праздники. Вообще же, самые ранние в Прибайкальском национальном парке мы фиксировали 14 февраля и, это безусловно, редкость, - рассказала научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

