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Мастера из Сочи стали победителями Olkhon Ice Fest на Байкале

Мастера из Сочи стали победителями Olkhon Ice Fest на Байкале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оцифрованная скульптура будет продана за один миллион евро

На острове Ольхоне в акватории Малого Моря 19 февраля стартовал третий по счёту международный фестиваль культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest (0+).

Главной темой фестиваля стал конкурс ледовых скульптур «Из глубины веков», где были представлены восемь работ мастеров из разных городов России и команды из Монголии. По задумке организаторов, основной концепцией при создании скульптур стали наскальные рисунки древнейших культур.



Как рассказал на пресс-брифинге директор компании Finance Plus Игорь Смоленцев, ледовые скульптуры оцифруют в 3-D модели и выставят на продажу на платформе OpenSea:

- Наша компания занимается оцифровкой NFT, то есть невзаимозаменяемых токенов, которые затем выставляем на международной площадке OpenSee для реализации коллекционерам. Ледяные скульптуры будут оцифрованы впревые в мире. В нашем случае невзаимозаменяемый токен — скульптура, которая можно сказать, природой создана, и природой же уничтожится, когда растает. В этом и есть уникальность, что в цифровом виде она будет существовать вечно, - рассказал он.

Стоимость одной цифровой модели составит один млн евро.

- У нас уже есть покупатель на одну скульптуру, которая будет продана за один млн евро. Скульптуру выберем случайным образом, - отметил Смоленцев.

Организаторы сообщили, что вырученные от продажи деньги пойдут на поддержку фестиваля и дальнейшую реализацию экологических проектов на Байкале. Они также подчеркнули, что большое внимание уделяют вопросу экологической безопасности: на фестивале практикуется раздельный сбор мусора, инструменты скульпторов и генераторы не соприкасаются со льдом, а под туалетами проложено несколько слоев плёнки и баннерной ткани.

По итогам конкурса победителями стали три работы команды-мастеров ледяного искусства: скульптура «Из века в век» из города Сочи (первое место), скульптура «Из хуннов» Монголия, (второе место), скульптура «Сон шамана» из Хабаровска (третье место).


бронзовые призёры фестиваля из Монголии 

Сергей и Алена Корольковы, авторы победившей работы «Из века в век» рассказали, что лёд Байкала отличается по структуре:

- Байкальский лёд очень крупный, в нём много кислорода, и он хрупкий. В других регионах лед более пластичный - практически, как пластилин. Были сложности, многие детали переделывались по 10-15 раз, но мы справились. Когда мы узнали от организаторов тематику конкурса, у нас в голове сразу же образовался образ охотника из древнего промыслового календаря, найденного в Республике Коми. Нам кажется, тема охотника будет актуально всегда, - заключили Корольковы.

Трёхдневный фестиваль на Ольхоне завершится спортивными состязаниями, пластическим спектаклем и концертом.






Байкал Ольхон фестиваль ледовые скульптуры

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