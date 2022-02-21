В Бурятии стартовал отбор претендентов на обучение в Монголии

Его организует министерство культуры Бурятии



Монголия предоставляет гранты на обучение в Монгольском государственном университете культуры и искусств, Монгольской государственной консерватории и ежемесячные стипендии в течение учебного года для прошедших конкурсный отбор, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



В качестве претендентов на обучение по направлениям музыкального, изобразительного и хореографического искусств рассматриваются совершеннолетние россияне, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование по соответствующим направлениям, и имеющие регистрацию в Бурятии.



Студентов набирают по специальностям: музыкальное искусство, монгольское изобразительное искусство, хореографическое искусство.



Конкурс состоится в три этапа – соискателям нужно будет подать документы, пройти творческие задания и собеседование.



Претендентам до 14 марта нужно предоставить документы в Колледж искусств им. П.И. Чайковского.



Творческий конкурс и собеседование состоятся 18 марта.



