Его организует министерство культуры Бурятии
Монголия предоставляет гранты на обучение в Монгольском государственном университете культуры и искусств, Монгольской государственной консерватории и ежемесячные стипендии в течение учебного года для прошедших конкурсный отбор, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
В качестве претендентов на обучение по направлениям музыкального, изобразительного и хореографического искусств рассматриваются совершеннолетние россияне, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование по соответствующим направлениям, и имеющие регистрацию в Бурятии.
Студентов набирают по специальностям: музыкальное искусство, монгольское изобразительное искусство, хореографическое искусство.
Конкурс состоится в три этапа – соискателям нужно будет подать документы, пройти творческие задания и собеседование.
Претендентам до 14 марта нужно предоставить документы в Колледж искусств им. П.И. Чайковского.
Творческий конкурс и собеседование состоятся 18 марта.
В Бурятии стартовал отбор претендентов на обучение в Монголии
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