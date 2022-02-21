Вузы Бурятии вышли с дистанционного обучения

Онлайн-пары у студентов зачастую проводились с выключенными веб-камерами
С сегодняшнего дня, 21 февраля, все высшие учебные заведения Бурятии вернулись на очный режим обучения.
Приказ и.о. ректора Бурятского госуниверситета Алдара Дамдинова опубликован на сайте университета:
«В связи с понижением процента заболеваемости работников и обучающихся и со стабилизацией обстановки, приказываю перейти с 21.02.22 на обычный график работы», - говорится в сообщении.
Также о выходе с дистанционного режима в своих аккаунтах в соцсетях ранее сообщили ВСГУТУ, БГСХА и ВСГИК.
Все школы, ссузы и вузы Бурятии были отправлены на дистанционное обучение в конце января. Такое решение было принято в связи с резким всплеском заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков. Тогда сообщалось, что самые высокие показатели заболеваемости фиксируются в возрастной группе 15-17 лет.
Школьники вернулись за парты 14 февраля, однако студентам «удалёнку» продлили ещё на неделю – до 19 февраля.
Между тем, большинство опрошенных студентов сошлись в едином мнении - получать специальность по видеосвязи им не нравится.
Главная проблема - отсутствие живого общения.
- Очевидно, что видеокартинка никогда не сравнится с настоящими эмоциями в реальной жизни. Более того, у многих онлайн-пары проводятся с выключенными веб-камерами. Так что студенты слышат лишь голос преподавателя и изредка - голоса своих одногруппников, - рассказала «Байкал-Daily» студентка из БГУ.
Также молодые люди отмечают негативное влияние «дистанционки» на здоровье: после несколько часов перед компьютером в одном положении, у студентов начинают болеть глаза, шея и спина.
А еще студенты пожаловались, что не все преподаватели остаются такими же ответственными, какими бывают в учебных аудиториях. На дистанте они чаще дают материал для самостоятельного изучения, а видеоуроки завершают пораньше или вовсе отменяют.
Молодые люди жалуются и на то, что в домашней обстановке настроить себя и сконцентрироваться на учебе крайне трудно. Студенты признались, что во время удалённой пары они часто отвлекаются на посторонние вещи. А кто-то и вовсе занимается своими делами, обеспечив «виртуальное присутствие» на занятии.
Из малочисленных плюсов студенты бурятских вузов называют экономию денег на дорогу и обеды в столовой. А ещё возможность проснуться за пять минут до начала пары и успеть на неё.
Вузы Бурятии вышли с дистанционного обучения
Общество, Фото:
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