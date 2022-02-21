Дети будут учиться дистанционно
Сегодня уроки для второй смены школ Улан-Удэ будут проводиться в дистанционном формате. Об этом сообщили в комитете по образованию города. Решение связано с утренней рассылкой сообщений о минировании в школах.
- Сегодня, 21 февраля, в школы Улан -Удэ поступает информация о возможном заминировании зданий. Информация носит признаки фейковости. Учащихся всех эвакуировали и направили домой. Органы правопорядка проводят проверки в зданиях школ. Обучение второй смены будет организовано в дистанционном формате, - сообщили в комитете по образовани..
Здесь поблагодарили родителей за понимание, а педагогические коллективы – за организованную эвакуацию.
Как сообщал «Байкал-Daily», сообщения о минировании поступили во множество городских школ. Детей эвакуировали и отправили по домам. На местах работают группы разминирования ОМОН, проверки ещё продолжаются.
В Улан-Удэ из-за «минирования» отменили очные занятия у второй смены
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