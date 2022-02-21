Врачи Тункинской ЦРБ назвали кончину Нонны Ринчиновой «невосполнимой потерей»
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 февраля ушла из жизни главная медицинская сестра республиканской клинической больницы имени Семашко, отличник здравоохранения Ринчинова Нонна Ванчиковна. Она трудилась главной медсестрой почти 13 лет.
Врачи Тункинской центральной районной больницы (ЦРБ) принесли свои соболезнования.
-Уважаемые коллеги! Ушла из жизни после долгой, продолжительной болезни главная медицинская сестра республиканской клинической больницы имени Семашко Нонна Ванчиковна Ринчинова. Невосполнимая потеря, утрата для медицинского сообщества республики. Вечная и светлая память великой женщине, профессионалу высшего класса! Это невосполнимая утрата для всех, кто её знал. Коллектив Тункинской ЦРБ приносит свои соболезнования, - говорится в сообщении.
Тункинские врачи принесли соболезнования в связи с кончиной главной медсестры РКБ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Григорий Ердомаев рассказал, что ему помогло одержать победу на «Своей игре»
Устройство в розетке без телефона довольно часто становится причиной бытовых пожаров
Работают несколько бригад по отлову бродячих собак
Центр управления регионом Бурятии выявил самые популярные жалобы и самую популярную социальную сеть
Уроженец Читы 19-летний Дмитрий Овчинников будет играть за «Торонто»
За сутки в больницы было госпитализировано 70 пациентов
Нонна Ванчиковна Ринчинова трудилась главной медицинской сестрой почти 13 лет
Отделение участковых Мухоршибирского района стало лучшим в республике
Съёмки в сериале «ЮЗЗЗ» стали для уроженца Бурятии первым киноопытом
Разобраться в деле пенсионеру помогла прокуратура
Главе района внесли прокурорское представление
Мужчина отрицал вину, инсценировав самоубийство
По республике переменная облачность
Общество, 20.02.2022
В финале Екатерина Карнакова уступила сопернице из Бельгии
Общество, 20.02.2022
Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы