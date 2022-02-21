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Победитель «Своей игры» из Улан-Удэ не надеялся на успех

Победитель «Своей игры» из Улан-Удэ не надеялся на успех
Общество,  Фото:Baikal-daily.r
Григорий Ердомаев рассказал, что ему помогло одержать победу на «Своей игре»

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнец Григорий Ердомаев стал победителем «Своей игры» (0+). Выпуск с его участием зрители увидели в субботу, 19 февраля, на телеканале НТВ. 

В беседе с «Байкал-Daily» Григорий признался, что не ожидал такого результата. Это была его дебютная игра, которая оказалась для него очень волнительной: «Было дико волнительно, был жуткий мандраж».

Ему попались сильные соперники. Житель Санкт-Петербурга Евгений Караваев – молодой, но опытный участник, на его счету не менее 20-и игр. Москвич Владимир Цвингли играл десять раз и одержал три победы.

- Единственное, на что я рассчитывал – это выступить хотя бы достойно, на победу я не рассчитывал. Не опозорить город, не опозорить республику – это был мой главный лейтмотив, - рассказал «Байкал-Daily» Григорий Ердомаев.


«Свою игру» улан-удэнец смотрит с 1995 года и много лет мечтал попасть туда. С 2011 год он неоднократно отправлял свои заявки, но ответа не было: «Уходили как камень в воду», - признаётся Григорий. Лишь в 2020 году его пригласили на отбор, который он успешно прошёл, хотя и не надеялся.

- Я отбор прошёл безо всякой надежды. Прошёл отбор, прошёл на игру. Единственное желание было выступить, хотя бы не опозориться. И когда пошли первые вопросы, первые нажатия кнопки, когда я ждал первого вопроса, мандраж исчез, осталась только концентрация, сосредоточенность. И неожиданно для себя победил, - рассказал Григорий.

В третьем раунде главный соперник улан-удэнца Владимир Цвингли «поплыл», отмечает победитель «Своей игры». По его словам, преимущество москвича в молодости, а это – более быстрая реакция в скорости нажатия кнопки, ведь багаж знаний приблизительно одинаковый.

- Я опасался его больше. Внезапно для меня более опасным противником стал Евгений Караваев. С ним к финалу мы пришли практически «нос к носу» и всё решал финальный вопрос. Но мне повезло, что я из буддийской республики, и эта цитаты Далай Ламы у нас достаточно известная, поэтому никаких проблем мне не составило, - признался Григорий.


Выйдя с игры, победитель из Улан-Удэ не чувствовал ног – сбылась его давняя мечта: «Шёл как в тумане, брёл до метро и просто не понимал, что происходит».

Григорий вышел в финал и примет участие в следующем цикле игр.

телешоу телевидение

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